Reuters: Microsoft хочет купить Netflix за 190 миллиардов долларов

Корпорация Microsoft хочет купить стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix за 190 миллиардов долларов (примерно 13,6 триллиона рублей). Как сообщает Reuters, публичное объявление о сделке может состояться в 2023 году.

Портал отмечает, что Microsoft и Netflix уже тесно связаны. Так, первая является рекламным партнером второй в продвижении нового подписочного сервиса. Президент и главный юрист разработчика операционной системы Windows Брэд Смит также входит в совет директоров онлайн-кинотеатра.

Смысл сделки может заключаться в желании корпорации Microsoft, которая также владеет Xbox, предложить услугу потоковой передачи видеоигр на своих устройствах.

У Netflix тоже есть заинтересованность в развитии игрового направления. В этом году компания приобрела разработчика Spry Fox, ставшую ее шестой собственной студией.

Если онлайн-кинотеатр станет частью империи Microsoft, то последняя получит возможность сделать одну подписку: и на видеоигры, и на фильмы с сериалами.

Отмечается, что Microsoft активно скупает другие компании с 2014 года — тогда пост ее исполнительного директора занял Сатья Наделла. Самые крупные покупки: соцсеть LinkedIn за 26 миллиардов долларов (1,8 триллиона рублей) и разработчика программного обеспечения для распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance за 20 миллиардов (1,4 триллиона рублей).

Прямо сейчас Microsoft пытается купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов (4,95 триллиона рублей). Однако сделка находится под угрозой срыва из-за позиции антимонопольных ведомств. Те считают, что попадание прав на бренд Call of Duty в руки Microsoft негативно скажется на конкуренции на рынке видеоигр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акции Netflix резко рухнули в цене из-за потери платных подписчиков впервые за десять лет.