Сезон гриппа: в Петербурге отправили по домам младших школьников

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В Петербурге отправили по домам младших школьников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov; 5-tv.ru

Учащимся уже выставили оценки за четверть.

По всей стране взрывной рост заболеваемости гриппом. В Петербурге эпидпорог превышен на 13%. В городских школах на карантин закрыли около 500 классов. Ученикам начальной школы уже выставили оценки за четверть, и по желанию родителей они могут досрочно отправиться на каникулы.

Тревожная ситуация развивается в центральной России. В Пензенской области подтвердилась первая смерть от гриппа. По данным медиков, пациент был не привит и две недели лечился сам, пока не стало слишком поздно.

Менее тревожной ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ может стать в период новогодних праздников. Но лишь в том случае, если россияне будут соблюдать меры профилактики.

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