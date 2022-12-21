РФ и Индия отказались от доллара и евро в пользу национальных валют

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 43

МИД РФ: Россия и Индия уходят от евро и доллара во взаимной торговле

РФ и Индия отказались от доллара и евро в пользу национальных валют

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Планируется запустить официальные переговоры по данному вопросу с индийской стороной.

Россия и Индия принципиально отказались от доллара и евро во взаимной торговле. Страны перейдут на национальные валюты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях сейчас полностью не решен. Таким образом, на данный момент Индия покупает у РФ больше, чем продает, в пять раз.

До этого глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров высказал убеждение, что в скором времени страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перейдут на расчет торговой статистики в других валютах, а не в американских долларах. Министр уточнил, планируется запустить официальные переговоры о преференциальной торговле с индийской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким будет курс валют к 2023 году.

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