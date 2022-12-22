Верующих ожидают праздники, сопряженные с различными постами, в том числе, самыми строгими.

Православный календарь на 2023 год опубликовало издание «Российская газета». В первую очередь, обозреватели отмечают, что Пасха в будущем году пройдет 16 апреля. Масленица запланирована на период с 20 по 26 февраля. Великий православный пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Родительские субботы попадают на 18 февраля, 11, 18 и 25 марта, а также 25 апреля, 9 мая, 3 июня и 28 октября.

Кроме того, опубликованы даты православных праздников с объяснением их смысла, указанием дней памяти в честь святых и чудотворных икон.

В период с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 установлен Рождественский пост для подготовки к встрече Рождества Христова. Последняя неделя Рождественского поста выпадает с 31 декабря 2022 по 6 января 2023. Самый строгий пост.

Январь

Январь начинается с почтения памяти праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца (2 января), а также Великомученицы Анастасии Узорешительницы (4 января). Далее идут Рождественский сочельник со строгим постом (6 января), Рождество (7 января).

Позже в период с 7 по 17 января начинаются Святки (святые дни). Пост отменяется, однако бракосочетание запрещено. Церковь выступает против гаданий и прочих «бесчинств суеверия».

В субботу, 14 января, отмечается Новый год по старому стилю. На следующий день чтут преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Крещенский сочельник вместе со строгим постом попадает на 18 января. Как и на Крещение, в сочельник в храмах происходит Великое освящение воды.

Богоявление или Крещение Господне состоится 19 января. Праздник проходит в честь Крещения Христа пророком Иоанном Предтечей. В среду, 25 января, отмечается день раннехристианской мученицы Татьяны. Татьянин день стал праздником всех студентов. Завершается первый месяц почтением равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Февраль

В воскресенье, 5 февраля, начинается Неделя о мытаре и фарисее. На церковнославянском «неделя» — это воскресный день, а семидневный цикл называют «седмица». Собор новомучеников и исповедников Российских, поминают погибших за веру. В понедельник, 6 февраля, почитается Блаженная Ксения Петербургская, юродивая Христа ради.

Вторник, 7 февраля, почтение Иконы «Утоли мои печали» (принесена в Москву в 1640 г.).

В воскресный день, 12 февраля, проходит Неделя о блудном сыне.

Среда, 15 февраля — Сретенье Господне. Праздник в честь встречи («сретения») Младенца Иисуса старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.

Четверг, 16 февраля — почитание Святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912 г.).

Суббота, 18 февраля, отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота. Поминают усопших за всю историю человечества.

Воскресенье, 19 февраля, мясопустная Неделя о Страшном суде. Употребление мяса заканчивается, а на богослужении говорится про Страшный суд.

На Сырную седмицу (Масленица, 20–26 февраля) запрещено употреблять в пищу мясо. Разрешаются яйца, молоко, масло и сыр (отсюда название). Идет подготовка к Великому посту.

Суббота, 25 февраля, почитание Иверской иконы Божией матери.

Воскресенье, 26 февраля, Прощеное воскресенье. В последний день перед Великим постом просят прощения у тех, перед кем виноваты, и сами прощают обидчиков.

В период с 27 февраля по 15 апреля проходит Великий пост, готовящий к Пасхе. Кроме того, 27 февраля отмечается Чистый понедельник. Первый, самый строгий день Великого поста.

Март

Третий месяц 2023 года начинается с родительских суббот, которые проходят 11, 18 и 25 марта. На них поминают усопших. Также 18 марта почитают святителя Николая Сербского. На следующий день празднуется Крестопоклонная неделя. Половина Великого поста позади, в центр храма выносят Крест.

Понедельник, 20 марта, почитание Чудотворной иконы Божией Матери «Споручница грешных».

Апрель

В субботу 1 апреля, она же Суббота Акафиста, происходит похвала Пресвятой Богородице. Затем, 3 апреля, чтут преподобного Серафима Вырицкого.

Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется 7 апреля. Торжество посвящено благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богородице, — о том, что она станет Божией Матерью. Пост отменяется.

Суббота, 8 апреля, называется Лазаревой. Вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря.

Воскресенье, 9 апреля, Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. В честь въезда Иисуса в Иерусалим незадолго до Его Распятия. В храм приносятся ветки вербы, освященные накануне. После их хранят весь год в доме в качестве символа благословения жилища.

С 10 по 15 апреля проходит Страстная неделя, включая в себя Великий понедельник, Великий вторник, Великую среду, Великий (Чистый) четверг. В последний происходит воспоминание Тайной Вечери. Также почитается память святителя Иннокентия, митрополита Московского.

В Страстную пятницу, 14 апреля, вспоминают осуждение на смерть Христа, Его крестные страдания и смерть. День самого строгого поста в году. Великая суббота, 15 апреля, считается днем скорби, когда Иисус Христос Телом пребывал «во гробе». В храмах поют «Да молчит всяка плоть».

На воскресенье, 16 апреля, выпадает праздник Воскресения Христова или Пасха. Торжество посвящено победе жизни над смертью. Безгрешный Христос добровольно из любви к людям отдает Себя на крестную смерть и Своим страданием искупает человечество от власти смерти. Начиная с Пасхи и до 22 апреля, отменен Пост, идет Светлая неделя.

Воскресенье, 23 апреля, именуется Антипасхой. Церковь начинает венчания. Также оно называется Фомино воскресенье.

Радоницу православные празднуют 25 апреля. Название созвучно слову радость. Поминовение усопших. Поминать и ходить на кладбище не положено всю Светлую седмицу. Не совершаются панихиды. Для этого установлен специальный день — Радоница.

Заканчивается апрель воскресеньем, 30 числа, неделей жен-мироносиц, являющихся верными ученицами Христа. Праздник православных женщин.

Май

Во вторник, 2 мая, день Блаженной Матроны Московской, матушки Матроны. Затем в субботу, 6 мая, чтят великомученика Георгия Победоносца. Далее, 13 мая, вспоминают Святителя Игнатия Брянчанинова. В четверг, 18 мая, проходит почитание Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Перед образом молятся об избавлении от алкоголизма.

Понедельник, 22 мая, посвящен Святому Николаю Чудотворцу, он же Никола летний. А в среду, 24 мая, вспоминают равноапостольных Кирилла и Мефодия, первоучителей и просветителей славянских.

Четверг, 25 мая, касается Вознесения Господня. На сороковой день после Пасхи Иисус собрал Своих учеников, приведя их на Елеонскую гору и вознесся на Небо.

Июнь

В первый день июня отмечается день Благоверного князя Димитрия Донского (1389 г.) и преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407 г.).

За ним, 3 июня, идет Троицкая родительская суббота, когда поминают усопших накануне Троицы. Также происходит особое поминовение тех, кто не получил христианского погребения. Память святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского, хирурга (1961 г.). День в честь Владимирской иконы Божией Матери.

День Святой Троицы, 4 июня, посвящается Сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова (отсюда название «пятидесятница»). Кроме того, празднуется День рождения Христианской Церкви. Дома к празднику украшают зеленью, а в храм в знак вечной жизни приходят с цветами.

День Святого Духа, или Духов день, 5 июня, являет собой продолжение праздника Святой Троицы, посвященного третьей ипостаси Бога — Святому Духу. В неделю, начавшуюся Днем Святого Духа, отменяют посты.

В пятницу, 9 июня, вспоминается Праведный Иоанн Русский, исповедник. А в воскресенье 11 июня, восхваляют Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена».

С 12 июня по 11 июля проходит Петров или Апостольский пост, посвященный ученикам Христа Петру и Павлу. Начинается со второго понедельника после Троицы, заканчивается в праздник святых апостолов Петра и Павла.

Среда, 14 июня, отводится Праведному Иустину (Поповичу).

Воскресенье, 18 июня, упоминаются все святые в земле Русской просиявшие, а также собор всех преподобных и Богоносных отцев, во Святой Горе Афонской просиявших.

Четверг, 22 июня, относится к Праведному Алексию (Мечеву) Московскому и преподобному Кириллу Белозерскому. В пятницу, 23 июня, почитаются Святитель Иоанн, митрополит тобольский.

Июль

Воскресенье, 2 июля, принадлежит Святителю Иоанну (Максимовичу), архиепископу Шанхайскому и Сан-Францисскому, чудотворцу.

Четверг, 6 июля, день Владимирской иконы Божией Матери.

В пятницу, 7 июля, верующие празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Пророк был предвестием Христа (отсюда имя — Предтеча), тем, кто узнал Христа и крестил Его (отсюда имя — Креститель).

Воскресенье, 9 июля, день Тихвинской иконы Божией Матери.

Среда, 12 июля, относится к первоверховным апостолам Петру и Павлу и преподобному Паисию Святогорцу.

Понедельник, 17 июля, приурочен к преподобному Андрею Рублеву, иконописцу XV века, страстотерпцам императору Николаю II, императрице Александре, царевичу Алексию, великим княжнам Ольге, Татиане, Марии, Анастасии и страстотерпцу праведному врачу Евгению.

Во вторник, 18 июля, упоминаются преподобный Сергий, игумен Радонежский всея Руси чудотворец, а также имена преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.

Пятница, 21 июля, день Казанской иконы Божией Матери.

Понедельник, 24 июля, день равноапостольной Ольги, великой княгини, в крещении Елены, а в пятницу, 28 июля, праздник равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия.

Август

Вторник, 1 августа, посвящается преподобному Серафиму Саровскому, чудотворцу.

Среда, 2 августа, именуется как Ильин день. Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ считают пророка Илию своим покровителем.

Суббота, 5 августа, день Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Воскресенье, 6 августа, касается Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида.

Среда, 9 августа, день великомученика целителя Пантелеймона и преподобного Германа Аляскинского.

Четверг, 10 августа, день Смоленской иконы Божией Матери.

В период с 14 по 27 августа длится Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Пост запрещает даже употребление рыбы.

В субботу, 19 августа, отмечают Преображение Господне, в честь преображения Христа перед учениками, когда Иисус явил им впервые Свою Божественную суть. В народе праздник именуется Яблочным Спасом, когда освящаются яблоки и груши, которые до того не едят.

Понедельник, 28 августа, Успение (усыпание) Божией Матери — Ее переход в небесный мир из земной жизни.

Вторник, 29 августа, Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. Также называют Ореховым Спасом.

Четверг, 31 августа, день Иконы Божией Матери «Всецарица».

Сентябрь

Пятница, 1 сентября, праздник Донской иконы Божией Матери.

Понедельник, 4 сентября, день Иконы Божией Матери «Прибавление ума».

В пятницу, 8 сентября, отмечается Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, в честь встречи Владимирской иконы в Москве.

В понедельник, 11 сентября, упоминается Усекновение главы Иоанна Предтечи, посвященное пророку Иоанну Предтечи, который не побоялся обличать сильных мира сего. Соблюдается строгий Пост как выражение скорби.

В четверг, 14 сентября, проходит Церковное новолетие. По церковному календарю Новый год начинается с 1 сентября по старому стилю. По-новому — это 14 сентября.

Пятница, 15 сентября, день преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря, основоположников русского монашества.

Четверг, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы.

Среда, 27 сентября, посвящена Воздвижению Креста Господня. Вспоминают, как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста, узнав тот, на котором распяли Христа.

Суббота, 30 сентября, день в память о мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софье.

Октябрь

Воскресенье, 8 октября, кончина (преставление) преподобного Сергия Радонежского, чудотворца всея Руси.

Понедельник, 9 октября, преставление Иоанна Богослова, апостола и евангелиста.

Суббота, 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы.

Воскресенье, 15 октября, день Праведного воина Феодора Ушакова.

Понедельник, 23 октября, день преподобного Амвросия Оптинского.

Вторник, 24 октября, собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших.

Суббота, 28 октября, родительская суббота (Димитриевская) поминовение всех усопших и особо усопших воинов.

Понедельник, 30 октября, день Иконы Божией Матери «Избавительница».

Ноябрь

Суббота, 4 ноября, День народного единства и Казанской иконы Божией Матери.

Суббота, 18 ноября, день святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Отцов поместного собора Церкви Русской.

Вторник, 21 ноября, собор архистратига Михаила и прочих ангелов. Михайлов день.

Среда, 22 ноября, день Иконы Богородицы «Скоропослушница».

В период с 28 ноября 2023 по 6 января 2024 Рождественский пост, готовящий к Рождеству Христову.

Декабрь

Суббота, 2 декабря, день Святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского.

Понедельник, 4 декабря, Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Среда, 6 декабря, день Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия.

Четверг, 7 декабря, день великомученицы Екатерины.

Воскресенье, 10 декабря, день Иконы Божией Матери «Знамение».

Понедельник, 11 декабря, день священномученика митрополита Серафима (Чичагова).

Среда, 13 декабря, день апостола Андрея Первозванного.

Суббота, 16 декабря, день Саввы Сторожевского (Звенигородского)

Вторник, 19 декабря, второе празднование, посвященное святителю Николаю Чудотворцу. В народе — Никола зимний.

Пятница, 22 декабря, Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Иконы «Нечаянная радость».

Понедельник, 25 декабря, день епископа Тримифунтского, чудотворца Святителя Спиридона.

В период с 31 декабря 2023 по 6 января 2024 года — самый строгий пост, подготовка к Рождеству 2024 года. Последняя неделя Рождественского поста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как 25 декабря зазывали весну.