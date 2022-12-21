Особенность или болезнь? Почему постоянно мерзнут руки и ноги

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Рита Миронова
Рита Миронова 24

Невролог Юнусова назвала дефицит железа причиной замерзания конечностей

Особенность или болезнь? Почему постоянно мерзнут руки и ноги

Фото: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013

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Это может быть симптомом серьезных патологий, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Обычно говорят, что у людей с холодными руками горячее сердце. О чем на самом деле наш организм сигнализирует через замерзшие конечности рассказала изданию Газета.ру невролог Айшат Юнусова.

По словам медика, есть несколько причин такого недуга. И зачастую это может быть симптомом серьезного заболевания. Например, железодефицитной анемии.

«Одной из частых причин является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови. Железо может накапливаться в организме, но его запасы не безграничны», — объяснила Юнусова.

Также руки и ноги могут замерзать из-за заболеваний щитовидной железы. Но в таком случае надо обратить внимание еще на несколько факторов.

«Распознать болезнь несложно. Кроме того, что у человека мерзнут пальцы, также у него могут опухать веки и лицо. Зачастую начинаются сухость и шелушение. Из-за нарушения терморегуляции ощущается холод во всем теле, особенно в конечностях», — отметила невролог.

И еще одно возможное заболевание — сердечная недостаточность. У этой патологии множество симптомов, одно из которых — холодные конечности. Но, отмечает врач, оно должно сопровождаться также бледностью кожи и отеками.

«Чтобы выяснить точную причину холодных конечностей, необходимо обратиться к профильному специалисту», — резюмировала Юнусова.

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