В Кремле прокомментировали просьбу Пушилина предоставить современные системы ПВО

Российское Минобороны принимает меры по улучшению ситуации в Донецкой народной республике (ДНР), территория которой подвергается жестоким обстрелам украинских войск. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предоставлении республике современных систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Президент охарактеризовал ситуацию в республике как очень сложную. По линии оборонного ведомства принимаются всевозможные меры для того, чтобы эту ситуацию выправлять в лучшую сторону», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил усилить республику современными системами ПВО в связи с постоянными обстрелами Донецка украинскими военными.

Известно, что в последние дни Вооруженные силы Украины особенно жестоко начали обстреливать центр столицы ДНР, где никогда не существовало никаких военных объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с главами новых регионов России экстренную и долгосрочную помощь Донбассу.