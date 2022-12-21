Вратарь «молодежки» ЦСКА скоропостижно скончалась в 17 лет

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 298

Смерть спортсменки подтвердили в Российском футбольном союзе

Вратарь «молодежки» ЦСКА скоропостижно скончалась в 17 лет

Фото: wfccska.ru

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Вратарь «молодежки» Виктория Виноградова ЦСКА скоропостижно скончалась в 17 лет. Смерть спортсменки подтвердили в Российском футбольном союзе.

«19 декабря скоропостижно скончалась вратарь молодежной команды ЖФК ЦСКА Виктория Виноградова. Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории», — говорится в сообщении.

Известно, что Виноградова в этот момент находилась в отпуске, а в завершившемся сезоне не провела ни одного матча. О причинах смерти пока не сообщается.

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