Вратарь «молодежки» ЦСКА скоропостижно скончалась в 17 лет
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Смерть спортсменки подтвердили в Российском футбольном союзе
Фото: wfccska.ru
Вратарь «молодежки» Виктория Виноградова ЦСКА скоропостижно скончалась в 17 лет. Смерть спортсменки подтвердили в Российском футбольном союзе.
«19 декабря скоропостижно скончалась вратарь молодежной команды ЖФК ЦСКА Виктория Виноградова. Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории», — говорится в сообщении.
Известно, что Виноградова в этот момент находилась в отпуске, а в завершившемся сезоне не провела ни одного матча. О причинах смерти пока не сообщается.
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