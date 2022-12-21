Башаров отпраздновал свой 48 день рождения в Донбассе: «Все бросил и поехал»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 239

Марат Башаров выступил на концерте в Донбассе в свой 48 день рождения

Башаров отпраздновал свой 48 день рождения в Донбассе: «Все бросил и поехал»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Спецоперация

Знаменитый актер признался, что далек от политики, но мечтает о мире и покое в собственном доме.

Актер Марат Башаров рассказал, как отпраздновал свой 48 день рождения в Донбассе. По его словам, он не смог отказаться от предложения о поездке даже из-за личной даты. Артист поделился эмоциями с изданием aif.ru.

Творческий деятель отметил, что ему очень близок герой, которого он сыграл в постановке «Нежданно-негаданно» на сцене МХАТа имени Горького. Он исполнил роль простого русского мужика Сени, который далек от политики, но хочет мира в родном доме.

«Мужчина — он хозяин, защитник. И я абсолютно такой. В политику не лезу, но, когда поступило предложение этим летом съездить в Донбасс и поддержать наших бойцов и мирных жителей, я все бросил и поехал», - подчеркнул заслуженный артист.

Примечательно, что это уже вторая поездка актера в Донбасс. Впервые он побывал там с выступлением на День России 12 июня, а второй — на собственный день рождения, в День российского флага 22 августа. Актер добавил, что не раздумывая согласился принять участие в концерте, несмотря на личный праздник.

«22 августа я был в Мариуполе, встречался с людьми, читал стихи, пел песни, таким образом стараясь поддержать их. Это был самый лучший день рождения. Я чувствовал, что кому-то нужен, что могу чем-то помочь другим. А лучший подарок — это счастливые глаза тех людей в Донбассе. Это были самые дорогие аплодисменты в моей жизни», — признался Башаров.

Местные жители своего кумира без подарков не оставили. По слова актера, они несли ему все, что находили в домах: пироги, варенье, самогонку и соленья.

«Мне было неудобно: у них самих в этой сложнейшей ситуации мало что есть, а они, бедные, последнее отдают. Это потрясающе качество у наших людей! Именно поэтому наш народ непобедим — мы последнее отдадим ради других», — завершил российский артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров высказался о сбежавших из России артистах.

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