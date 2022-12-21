Тайны зимнего солнцестояния: что правда, а что сказка

Люди и спустя тысячелетия связывают с этим днем высокие ожидания. Кто-то искренне верит, что в самую длинную ночь года случается перерождение.

Зимнее солнцестояние — особенный день. И не только с научной точки зрения — в народе до сих пор не перестают верить, что в самую долгую ночь в году нечистые силы вступают в «смертельную» схватку с добром. Какими тайнами окутан этот день, что от него можно ждать и как отмечать?

Да будет свет

Для обычных солнцелюбивых людей это день — новая точка отсчета. В 2022-м году, по подсчетам специалистов, он выпадет на 22 декабря, 00: 48 минут 10 секунд по московскому времени. По всемирному координированному времени (UTC) — на среду, 21 декабря, 21:48 минут 10 секунд. В эти мгновения Солнце займет самую южную точку большого круга небесной сферы, а значит, наступит самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Происходит так потому, что ось вращения Земли расположена под наклоном — без этого Солнце всегда бы светило на экватор, и где-то была бы постоянная зима, а где-то лето. Но вселенная любит баланс и справедливость. И мудрые мира сего это ценят: зимой по максимуму отсыпаются, отдают приоритет тишине, покою и сну.

И если в московских широтах у жителей есть хотя бы семь часов пожить при свете, за полярным кругом наступает полярная ночь. Солнце в этот период не поднимается над горизонтом, но это не означает полную темноту в течение суток.

На Северном полюсе вообще не видно ничего: ни солнца, ни сумерек, и только созвездия подскажут, где находится светило. Зато в районе Южного полюса, напротив, продолжительность светового дня составляет целые сутки.

Продлится период зимнего солнцестояния три дня, с 22 по 25 декабря. А потом — обратный старт. Каждый день начнет прибавляться примерно на одну минуту. Ощутимо это станет уже в январе — к концу месяца вселенная подарит дополнительные полчаса света, и так по нарастающей, до 22 июня, дня летнего солнцестояния.

Сгинь, нечистая

И если с научной точки зрения все закономерно, то в народе в день зимнего солнцестояния наступит полный хаос, который устроят нечистые силы. Всю предстоящую ночь они будут сражаться со «светлыми» врагами. В это, по крайней мере, люди верили в древности и по-особому отмечали дату: жгли костры, помогая Солнцу набрать силу, прощались с негативом, загадывали желания, глядя на огонь или свечу, и верили, что оно обязательно исполнится.

Древние славяне в этот день вообще устраивали языческий Новый год. Пекли каравай в виде солнца, прыгали через костер и воздавали хвалу хозяину праздника — Коляде. А в Европе похожие гуляния затягивались на 12 дней. Они верили, что с этого момента в природе все обновляется, как, впрочем, и в Китае. Там уходили в отпуск все от слова «совсем» — и простой народ, и император, и армия. Все внимание посвящали богу Неба и предкам, закатывали в их честь пир. Каша из фасоли и рис были главными блюдами стола.

В реальной жизни мистические представления об этом дне не столь богатые, наука отрезвила людей, но традиции никуда не делись. В Китае по-прежнему это один из главных дней календаря. В России тоже есть поклонники праздника — некоторые предпочитают не спать в самую долгую ночь года, а провожать ее за накрытым столом. Кто-то зажигает свечи, камин или печь — так или иначе, главный хозяин сумерек его величество огонь.

Особо суеверные думают, что начинают с этого момента жить с чистого лица и следуют правилу: пишут желание и убирают листик с ним в укромное место до следующего года. Или — загадывают его, глядя на огонь. Важный момент — чтобы никто при этом таинстве не присутствовал, и тогда, считается, мечты обязательно сбудутся.

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