«За отдавших жизнь за Родину»: Владимир Путин призвал почтить российских солдат
Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания в память о погибших в СВО
Фото, видео: 5-tv.ru
Мероприятие проходит в здании Минобороны на Фрунзенской набережной.
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны и начал он с памяти о погибших военных.
В первую очередь, глава государства попросил почтить минутой молчания память погибших в ходе СВО.
«Сегодня мы должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», — заявил президент.
В этом году российский лидер не будет оглашать послание Федеральному собранию. График главы государства очень напряженный, он занят другими задачами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выступление Путина на коллегии Минобороны будет важным и объемным.
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