В Кремле обсудили восстановление Донбасса

Постоянные обстрелы со стороны Украины поставили тысячи мирных жителей на грань выживания. Люди часами сидят без света, тепла и воды. Экстренную помощь Донбассу обсудили главы новых регионов с президентом России. Встреча прошла в Кремле после вручения государственных наград. Восстановить предстоит очень многое. Игорь Балдин — с подробностями.

Они, наверное, еще отпразднуют получение высоких наград из рук президента, но сейчас у глав ДНР и ЛНР нет времени расслабляться — сразу после церемонии в Кремле кавалеров Ордена за заслуги перед Отечеством ждал предметный разговор с Владимиром Путиным.

«Слушайте по поводу этих обстрелов, я так понимаю, что удара приходится прямо по жилым кварталам Донецка? Со стороны ВСУ?» — поинтересовался президент.

«Целенаправленная, уверенная работа по площадям: обстрелы конкретно по Донецку, по Макеевке, по Горловке. Если брать только Донецк, только со 2-го по 18 число у нас погибли 21 человек, 94 человека получили ранения, 460 домостроений. Это абсолютно мирные жители. Это, конечно же, вызывает очень серьезную реакцию с нашей стороны, и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации делают все возможное. Я здесь в связи с этим просил бы Вас по увеличению современных систем ПВО. Это позволит нам, и также усиление работы контрбатарейной», — сказал Пушилин на встрече с главой российского государства.

По центру Донецка бьют американские РСЗО HIMARS. Там постоянно находят западные боеприпасы. И началось это не в феврале. Все восемь лет после Майдана Европа и США планомерно готовили Украину к войне, вооружали Киев и, прикрываясь Минскими соглашениями, просто тянули время.

«Сказали, что и не собирались ничего выполнять. И что подписывали только для того, чтобы выиграть время для вооружения Украины и проведения военных операций», — подчеркнул президент.

Но пока военные, делают свое дело, в тылу не должны отставать — на освобожденных российских территориях нужно как можно скорее восстановить инфраструктуру, на улице зима, а тысячи людей сидят без тепла и воды.

«Начать предлагаю с проблем касаются каждого жителя ДНР с уровня обеспечения жильем, водой, теплом, здравоохранения», — предложил Путин.

«Мы предприняли очень много шагов совместно, конечно же, с профильными ведомствами, министерствами Российской Федерации, простроили из резервных водохранилищ ряд водоводов. Но и это позволило всего лишь закрыть частично потребности воды. Сейчас в крупных городах — Донецк, Макеевка, Горловка — вода подается раз в три дня на два часа. Мы предприняли много шагов, совместно с органами и ведомствами РФ, построили из резервных водохранилищ ряд водоводов, но и это позволило закрыть частично потребность воды, то есть сейчас в крупных городах Донецк Макеевка Горловка подается раз в три дня на два часа. Спасибо большое, что было поддержано с Вашей стороны решение о строительстве нового водовода из реки Дон», — сказал Пушилин.

Сейчас строители и инженеры работают по всем направлениям — коммуникации, дома, школы, дороги.

«Очень много дорог отремонтировано, то есть у нас больше более 400 километров, то есть и это действительно мы такого ремонта дорог не видели никогда. Хотелось бы вас еще поблагодарить за вот перинатальный центр, который строится сейчас в Кировском районе», — пояснил Пушилин.

Особо острая ситуация с медициной. Районы, где больше всего раненных, президент предлагает разгрузить — перевести часть пациентов в Москву. И в то же время ускоренными темпами модернизировать больницы ДНР и ЛНР.

«Материальную базу системы здравоохранения нужно улучшать, надо строить учреждения и приводить в порядок то, что есть и оборудовать нужно современными средствами», — заявил Владимир Путин.

Как восстановить экономику Донбасса — еще один непростой вопрос. Ее основной всегда был уголь.

«Шахтеры, которые работают в забое, те, которые молодые ребята, ушли на фронт. К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудится порядка трех человек, где должно работать больше 300. Необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронь, чтобы не призывали шахтеров, пока во всяком случае, в подразделения народной милиции Луганской Народной Республики либо в Вооруженные силы Российской Федерации», — сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Еще одно предложение главы ЛНР — передать управление некоторыми шахтами в частные руки, чтобы они снова стали рентабельны.

«Главное — интересы людей и работников кто там работают. Мы должны обеспечить их работой и уровнем заработной платы, которая выплачивается стабильно. По большому счету не важна даже форма собственности. Важно, чтобы государство просто следило за правилами, предписанными для тех, кто работают в этой области, неважно собственник это, менеджер или просто рядовой работник», — подчеркнул Путин.

Важно, чтобы государство просто следило за правилами, предписанными для тех, кто работают в этой области, неважно собственник это, менеджер или просто рядовой работник. Важно, что все это не просто решения, которые принимают в ручном режиме. А часть госпрограммы с конкретным дедлайном — к 2030-му новые регионы должны выйти на общероссийский уровень жизни.