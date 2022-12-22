В клинике Татарстана ввели новую информационную систему

Эффективнее бороться с эпидемиями должно помочь и новое явление в российской медицине. Цифровая клиника появилась в Татарстане. Каждому пациенту там вручают браслет и присваивают штрих-код. И больше не надо стоять в очередях за картой, носить с собой из кабинета в кабинет кучу бумаг, а главное — диагноз врачи смогут поставить быстрее. О медицине XXI века — Иван Кузьмин.

Этот монохромный — белый браслет с черным цифровым кодом — здесь называют не иначе как медициной будущего. В нем — все о человеке, его самые сокровенные медицинские тайны.\

Кипы документов, результатов анализов, историй болезни теперь в прошлом. Чтобы получить весь анамнез пациента, достаточно отсканировать куар-код на браслете. Система автоматически загрузит всю информацию о прошлых заболеваниях и текущем лечении.

У каждого врача и медсестры есть специальный валидатор, им сканируют код. Получают данные пациента и заносят новые. Например, об исследовании или пройденной процедуре.

«Мы видим поток пациентов, которые направляются в неотложном или экстренном порядке. Мы можем сделать сигнальную отметку», — рассказала Малика Черкашина, заведующая отделением рентгеновской компьютерной томографии республиканской клинической больницы республики Татарстан.

Все сразу же попадает в электронную медицинскую карту. Это, с одной стороны, экономия времени на документооборот, но главное — возможность быстрее поставить диагноз и начать лечить пациента. Как это важно, знает невролог Энвер Ибрагимович.

«Мне приходится заниматься больными трудными. Нужно за короткое время получить максимум информации. В максимально короткий период времени с начала поступления. И эта система это дает. А для таких заболеваний, как инсульт — это чрезвычайно важно», — рассказал Энвер Богданов, шеф неврологической клиники республиканской клинической больницы республики Татарстан.

Такую единую информационную систему в этой казанской больнице внедрили всего за 10 месяцев. Закупили новое оборудование, переучили сотрудников. И, в итоге, стали первой гражданской клиникой России, которую, даже несмотря на тотальную антироссийскую риторику, отметила крупнейшая международная организация –HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society). Она оценивает качество цифровизации медпомощи во всем мире.

И до этого сертификат от них получал только центр экстренной медицины МЧС в Петербурге. Теперь и больница в Татарстане. Модернизировать эту ведущую клинику республики в пилотном режиме решил президент Татарстан Рустам Миниханов. На это из бюджета региона выделили 450 миллионов рублей. И сегодня Миниханову показали результат.

Кстати, сама информационная система — отечественная. И, как уверяют в больнице, ее тщательно проверяли, и ей не страшны даже сбои.

«Одна из самых важных задач — защитить персональные данные. Здесь и система безопасности и Росздравнадзор и Роспотребнадзор — все они в данной ситуации нам оказывали содействие. Устойчивость — это важно для нас. Мы не имеем права отказывать в оказании медпомощи, если даже с нами что-то происходит по энергоснабжению», — рассказал Рафаэль Шавалиев, главный врач республиканской клинической больницы республики Татарстан.

Медики удобства системы уже оценили, пациенты пока привыкают. Но, благодаря ускорению процессов, помощь — как минимум — получит больше человек. А прозрачность единой системы позволит обеспечить и качество лечения.