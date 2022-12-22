Лучше воздержаться: какие напитки врачи не рекомендуют пить на ночь
Врач Лазуренко посоветовала отказаться от газировки перед сном
Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka
Отдавайте предпочтение воде или травяным сборам.
Чтобы не проснуться с отеками, нужно придерживаться определенных правил в выборе напитков в вечернее время. Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила напитки, которые вредно пить ночью.
На первом месте сладкие газированные напитки. Они задерживают жидкость в человеческом организме, из-за чего появляются отеки и замедляется углеводный обмен.
От кофе и зеленого чая на ночь врач тоже посоветовала отказаться, так как они провоцируют возбужденность — в организме снижается уровень дофамина и других гормонов, которые отвечают на спокойствие.
А вот смузи и соки не рекомендуется пить на ночь людям со следующими заболеваниями:
- инсулинорезистентность;
- избыточный вес;
- сахарный диабет;
- гастрит;
- синдром раздраженного кишечника.
У этой группы людей из-за сока может ускориться выработка инсулина, поэтому врач настоятельно советует исключить смузи и соки из рациона. К тому же, на самом деле в них нет никакой пользы.
Что же тогда можно пить на ночь? Все просто: отдавайте предпочтение воде или травяным сборам.
«Причем воду важно пить именно теплой, потому что внутри человеческого организма температура выше. Такая вода обладает еще и детокс-эффектом», — отметила Лазуренко.
Она посоветовала пить воду чаще, но в небольших количествах, чтобы не добирать свою норму вечером и не проснуться с отеками.
Ранее 5-tv.ru писал, что эндокринолог раскрыла состав сбалансированного ужина.
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