Лучше воздержаться: какие напитки врачи не рекомендуют пить на ночь

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Рита Миронова
Рита Миронова 65

Врач Лазуренко посоветовала отказаться от газировки перед сном

Лучше воздержаться: какие напитки врачи не рекомендуют пить на ночь

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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Отдавайте предпочтение воде или травяным сборам.

Чтобы не проснуться с отеками, нужно придерживаться определенных правил в выборе напитков в вечернее время. Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила напитки, которые вредно пить ночью.

На первом месте сладкие газированные напитки. Они задерживают жидкость в человеческом организме, из-за чего появляются отеки и замедляется углеводный обмен.

От кофе и зеленого чая на ночь врач тоже посоветовала отказаться, так как они провоцируют возбужденность — в организме снижается уровень дофамина и других гормонов, которые отвечают на спокойствие.

А вот смузи и соки не рекомендуется пить на ночь людям со следующими заболеваниями:

  • инсулинорезистентность;
  • избыточный вес;
  • сахарный диабет;
  • гастрит;
  • синдром раздраженного кишечника.

У этой группы людей из-за сока может ускориться выработка инсулина, поэтому врач настоятельно советует исключить смузи и соки из рациона. К тому же, на самом деле в них нет никакой пользы.

Что же тогда можно пить на ночь? Все просто: отдавайте предпочтение воде или травяным сборам.

«Причем воду важно пить именно теплой, потому что внутри человеческого организма температура выше. Такая вода обладает еще и детокс-эффектом», — отметила Лазуренко.

Она посоветовала пить воду чаще, но в небольших количествах, чтобы не добирать свою норму вечером и не проснуться с отеками.

Ранее 5-tv.ru писал, что эндокринолог раскрыла состав сбалансированного ужина.

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