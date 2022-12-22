Владимир Путин: Показатели России в экономике лучше, чем во многих странах G20

Владимир Путин высказался о ситуации в стране в условиях экономической войны. По его словам, несмотря на то, что России предрекали катастрофическое положение дел в сфере экономики, система выстояла.

Глава государства заявил о позитивных показателях экономики РФ на пресс-подходе после заседания Госсовета. Владимир Путин подчеркнул, что система работает стабильно. В частности, это связано с основными макроэкономическими показателями и объемом ВВП.

«Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах „двадцатки“, причем уверенно демонстрирует», — уточнил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, экономическая война, объявленная против России, с самого начала была обречена на провал.