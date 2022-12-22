В Энергодар доставили гуманитарную помощь от сотрудников атомной отрасли России

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Здесь все то, что просили сами жители города: спортивный инвентарь, канцелярия, наборы для школьников, средства личной гигиены и, конечно же, теплые вещи.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В Энергодар привезли крупную партию гуманитарной помощи. Ее собирали сотрудники атомной отрасли по всей стране, заранее узнав в чем именно сейчас нуждаются жители города. Часть посылок прибыла даже с ледокола, который сейчас находится в открытом море. Мери Бадунц — о поддержке, которая сейчас особенно важна.

Двадцатитонная фура еле разворачивается на площадке в Энергодаре. Это первая партия гумпомощи от сотрудников атомной отрасли со всей России. Волонтеры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске.

Эту гуманитарную помощь собрали в течение недели. Здесь все то, что просили сами жители Энергодара: спортивный инвентарь, канцелярия, наборы для школьников, средства личной гигиены и, конечно же, теплые вещи.

В городе сейчас работают всего два детских сада. Для детей там сделали все: тепло и уютно, организовано трехразовое горячее питание. Но игрушек для праздников не хватало. Привезли подарки и школьникам — мячи, новые ворота, шведские стенки.

«Алексей Евгениевич Лихачев объявил акцию о сборе помощи для школ и детских садов города Энергодара. Это все было городами-спутниками атомных станций РФ организовано. Первый конвой приехал. Сегодня мы видим результаты этой акции», — говорит первый заместитель гендиректора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», директор ЗАЭС Юрий Черничук.

А в этих ящиках — куртки и термокостюмы. Их собрал экипаж ледокола «Ямал». В Энергодаре проблемы с отоплением — нет горячей воды. Из-за постоянных обстрелов ВСУ впервые в истории не работают энергоблоки.

Сама атомная станция электричество не вырабатывает. Два из шести энергоблоков в режиме горячего останова, то есть отдают минимальное тепло. Этого городу, конечно же, недостаточно. Большую часть тепла социально важные объекты получают от мобильных котельных.

Их в городе уже больше сотни. Скоро тепло придет в многоквартирные дома и частный сектор.

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