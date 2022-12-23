Гром с небес: лучшее видео из зоны СВО за день

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-30, Су-35, Су-25 и ударных вертолетов Ка-52
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-30, Су-35, Су-25 и ударных вертолетов Ка-52.
Сверхманевренные истребители Су-30 и Су-35 отправляются на боевой вылет: отрывается от полосы первый, за несколько секунд машина набирает высоту в сотни метров и ложится на боевой курс. Через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже.
В ходе выполнения боевых вылетов экипажи ударных вертолетов Ка-52 произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.
Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
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