Гром с небес: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-30, Су-35, Су-25 и ударных вертолетов Ка-52.

Сверхманевренные истребители Су-30 и Су-35 отправляются на боевой вылет: отрывается от полосы первый, за несколько секунд машина набирает высоту в сотни метров и ложится на боевой курс. Через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже.

В ходе выполнения боевых вылетов экипажи ударных вертолетов Ка-52 произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.