Новак: РФ запретит поставки нефти по контрактам с потолком цен

Москва не намерена поставлять энергоресурсы в государства, которые в контрактах начнут требовать соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты. Также в начале следующего года российская сторона может уменьшить добычу на 500-700 баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас правительство страны подготавливает указ в качестве ответной реакции на решение стран «Большой семерки» (G7) и Евросоюза ввести ограничения на поставки энергоресурсов из России.

«В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — объяснил он.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. В начале его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, а позже к выдвинутым ограничениям присоединились Норвегия и США.

Наша страна собирается принять ответные меры на несправедливые санкции Запада, но пока они не сформулированы. Итоговый вариант реакции Москвы будет зафиксирован в указе российского лидера Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин ответил на вопрос про потолок цен на газ.