Российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня
Это уже передний край обороны Запорожской области. До позиций украинских националистов два километра.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Российские мотострелки, артиллерия и танковые подразделения держат оборону на переднем крае в Запорожской области. Наши войска пресекают все атаки противника.
Беспилотники-разведчики передают координаты огневых позиций расчетам Градов, а те обрушивают на боевиков лавину снарядов. Мэри Бадунц работает на передовой.
Это дежурный расчет по неплановым целям. Прямо сейчас по команде машина выдвигается на огневую позицию.
«Буквально 20 минут назад мы отработали цель. Цель была найдена беспилотно-летательными аппаратами во время марша. Нам был подан сигнал занять огневую позицию. В результате быстрого и четкого открытия огня буксированная артиллерия была уничтожена», — рассказал командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным «Амур».
Это уже передний край обороны Запорожской области. До позиций ВСУ два километра. Здесь уже работает разведка — мотострелковое подразделение. Они ведут наблюдение за противником. Именно они координируют работу артиллерии и танковых подразделений.
«Последней каплей, я считаю, стало уничтожение группы пехоты противника. Вероятнее всего, это был спецназ, который выдвигался к нам с началом рассвета. Мы обнаружили при помощи беспилотника, и наши бравые танкисты уничтожили группу пехоты численностью до 20 человек», — рассказал командир мотострелкового подразделения с позывным «Джокер».
Такие попытки противник предпринимает постоянно. Даже несмотря на то, что находится в невыгодных позициях. Их окопы расположены намного ниже по рельефу и поэтому любые маневры сразу засекают. А дальше по отработанной схеме — засекли, передали данные, уничтожили.
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