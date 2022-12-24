Западные бренды косметики откажутся от слов «осветляющий» и «отбеливающий»

На Западе политкорректность вышла на новый уровень! Косметические бренды решили изменить описание к своей продукции.

Несколько крупных компаний больше не будут использовать слова «осветляющий» и «отбеливающий» на упаковках средств по уходу за кожей. По их мнению, такое описание к крему может оскорбить темнокожих граждан.

К ним присоединились фирмы, которые производят краску для волос. Они решили отказаться от слов «светлый» и «белый».

Есть предложения от местных маркетологов в погоне за толерантностью — запретить словосочетания «Белый дом» или даже отменить произведение Джека Лондона «Белый Клык».