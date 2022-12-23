Кем был мужчина, застреливший несколько человек в Париже

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Пенсионер, устроивший стрельбу в Париже, был известен местной полиции

Кем был мужчина, застреливший несколько человек в Париже

Фото: TERESA SUAREZ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Задержанный мужчина уже пытался совершить несколько убийств аж с 2016 года.

Сегодняшний день начался в Париже со стрельбы в 10-м округе. 69-летний мужчина, открывший огонь по гражданам, хорошо известен местной полиции — его уже задерживали за две попытки убийства в 2016 и 2021 году, передают местные СМИ.

«На данный момент стрелявший находится в состоянии средней тяжести. Его мотивы выясняются», — говорится в сообщении.

Всего во время стрельбы погибли по меньшей мере три человека и еще трое были ранены.

Издание BFM TV утверждает, что у мужчины французское гражданство. В прошлом он работал в Национальной компании железных дорог (SNCF).

Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен уже отправился на место происшествия.

Мужчина открыл огонь по людям в Курдском культурном центре Ахмет-Кая. Сейчас весь район оцеплен полицией, граждан просят избегать место происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе в Париже.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 декабря

Последние новости

17:09
Кем был мужчина, застреливший несколько человек в Париже
16:51
Минпросвещения утвердило изменения в системе образования в России
16:41
«Нужно сохранять коммуникацию»: глава Евросовета Мишель о связях с Путиным
16:34
Маленьким пациентам центра трансплантологии подарили новогоднее чудо
16:23
Звезды сошлись: Киркоров и Ани Лорак до утра отрывались на приватной вечеринке
16:16
Мы не рыбка и не джинн: США не выполнили желание Зеленского

Сейчас читают

Срывы, камни в почках, болезни: чем опасна безуглеводная диета Довлатовой
Сын Олега Табакова стал жертвой мошенников
«Вот сало вообще заходит»: Довлатова похудела при помощи самой необычной диеты
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023