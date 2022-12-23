Внучку Софии Ротару вынудили не общаться по-русски в соцсетях

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 46

Внучка Софии Ротару отказалась от переписок по-русски из-за угроз националистов

Внучку Софии Ротару вынудили не общаться по-русски в соцсетях

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Девушка подверглась травле после того, как стала общаться с подписчиками своего аккаунта на русском языке.

Внучка Софии Ротару, названная в честь звездной бабушки, оказалась в центре скандальной истории. Девушка активно ведет социальные сети и общается с пользователями на разные темы. Однако внезапно 21-летняя София Евдокименко, проживающая в Великобритании, перешла на русский язык. Это не понравилось враждебно настроенным украинцам.

Националисты засыпали блогера угрозами и начали называть ее предательницей. Как пишет «МК», в ситуацию пришлось вмешаться самой Софии Михайловне Ротару. Певица лично попросила внучку вести себя предусмотрительнее и сохранять нейтральную позицию.

«Соня сказала, что бросать соцсети не будет. В итоге сошлись на мнении, что лучше общаться ей с подписчиками на английском», — пояснили в окружении артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук Софии Ротару тоже оказался в непростой ситуации. Молодой человек с позором бежал с Украины и пытается построить музыкальную карьеру в Европе.

 

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 декабря

Последние новости

21:26
Ефим Шифрин рассказал о том, кто вызывает у него уважение
20:56
Она не больная: Политов прокомментировал состояние дочери после отравления
20:32
Внучку Софии Ротару вынудили не общаться по-русски в соцсетях
20:20
Массовое закрытие счетов в Bank of Georgia: что происходит
20:00
Названы первые симптомы рака языка
19:46
Вам не понять: Киркоров раскрыл секрет своей «неземной красоты»

Сейчас читают

Нет американскому оружию: войска РФ наносят новые мощные удары
Потянуло на сладенькое: будет ли удачным брак Волочковой с кондитером
Срывы, камни в почках, болезни: чем опасна безуглеводная диета Довлатовой
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023