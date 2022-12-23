Внучку Софии Ротару вынудили не общаться по-русски в соцсетях

Девушка подверглась травле после того, как стала общаться с подписчиками своего аккаунта на русском языке.

Внучка Софии Ротару, названная в честь звездной бабушки, оказалась в центре скандальной истории. Девушка активно ведет социальные сети и общается с пользователями на разные темы. Однако внезапно 21-летняя София Евдокименко, проживающая в Великобритании, перешла на русский язык. Это не понравилось враждебно настроенным украинцам.

Националисты засыпали блогера угрозами и начали называть ее предательницей. Как пишет «МК», в ситуацию пришлось вмешаться самой Софии Михайловне Ротару. Певица лично попросила внучку вести себя предусмотрительнее и сохранять нейтральную позицию.

«Соня сказала, что бросать соцсети не будет. В итоге сошлись на мнении, что лучше общаться ей с подписчиками на английском», — пояснили в окружении артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук Софии Ротару тоже оказался в непростой ситуации. Молодой человек с позором бежал с Украины и пытается построить музыкальную карьеру в Европе.