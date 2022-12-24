Неужели конец? О чем говорят остановившиеся часы в доме

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 54

Дурная примета, когда стрелки перестают двигаться на циферблате. Означает ли это скорую смерть хозяина предмета или других членов семьи?

Неужели конец? О чем говорят остановившиеся часы в доме

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

Остановившиеся часы — дурной знак для суеверных. Чаще всего это означает, что беды домочадцам не миновать, и, возможно, кто-то может даже умереть. Но, как рассказывает издание Сибкрай.ru, такое происходит в редких случаях.

А бывают и такие истории, когда часы перестают тикать после того, как человек ушел в другой мир. И этому есть даже почти научное объяснение — пропадает электромагнитное поле человека, и часы реагируют. Обычно — механические или кварцевые.

Но не стоит опускать руки и готовиться к беде — есть способы отвести ее куда подальше. Сначала рекомендуется сломанные часы опустить в воду, это поможет разорвать всю энергетику с человеком, которому они принадлежали, а значит, больше никакой связи с предметом. На это надо настроить и свои мысли, а вслух сказать: «Куда вода утечет, туда и беда пойдет!». После — вылейте эту воду в землю у засохшего дерева и избавьтесь от часов. Считается, что после обряда к человеку придет облегчение, а беды обойдут стороной.

Но чтобы таких обрядов в вашей жизни было меньше, лучше при выборе часов отдавать предпочтение хорошим производителям. Не важно, на батарейках они или механические. Главное, чтобы долго не выходили из строя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от каких новогодних подарков лучше отказаться, чтобы избежать несчастья.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

16:04
Российские военные уничтожили группировку наемников на донецком направлении
15:52
«Он испытывал жуткие боли»: какими были последние дни жизни Пономаренко
15:37
Двое наемников из Грузии уничтожены в ходе спецоперации на Украине
15:18
Бандурин рассказал, где состоятся похороны погибшего от рака Александра Пономаренко
15:13
Неужели конец? О чем говорят остановившиеся часы в доме
14:46
Сыграет второстепенную роль: Зеленского сравнили с библейским Иродом

Сейчас читают

Умер юморист Александр Пономаренко
Подготовка бойцов и реальные сражения: лучшие видео о спецоперации
Волочкова выйдет замуж в костюме Снегурочки: «Мне хочется по-русски!»
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023