Неужели конец? О чем говорят остановившиеся часы в доме

Остановившиеся часы — дурной знак для суеверных. Чаще всего это означает, что беды домочадцам не миновать, и, возможно, кто-то может даже умереть. Но, как рассказывает издание Сибкрай.ru, такое происходит в редких случаях.

А бывают и такие истории, когда часы перестают тикать после того, как человек ушел в другой мир. И этому есть даже почти научное объяснение — пропадает электромагнитное поле человека, и часы реагируют. Обычно — механические или кварцевые.

Но не стоит опускать руки и готовиться к беде — есть способы отвести ее куда подальше. Сначала рекомендуется сломанные часы опустить в воду, это поможет разорвать всю энергетику с человеком, которому они принадлежали, а значит, больше никакой связи с предметом. На это надо настроить и свои мысли, а вслух сказать: «Куда вода утечет, туда и беда пойдет!». После — вылейте эту воду в землю у засохшего дерева и избавьтесь от часов. Считается, что после обряда к человеку придет облегчение, а беды обойдут стороной.

Но чтобы таких обрядов в вашей жизни было меньше, лучше при выборе часов отдавать предпочтение хорошим производителям. Не важно, на батарейках они или механические. Главное, чтобы долго не выходили из строя.

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