«Трагедия и радость врагов»: в США озвучили последствия внезапной смерти Байдена

Американцы по-настоящему испугались, что их президент может скончаться совсем скоро.

Американские эксперты вовсю начали обсуждать смерть своего президента Джо Байдена. Например, издание 19FortyFive уже всерьез задумывается над тем, что при таком раскладе всю страну «отбросит» назад и произойдет настоящая трагедия.

Журналист данного издания Брент Иствуд выразил свое мнение, что такой сценарий «напугал бы друзей США» и ободрил бы их врагов.

«Ради всего святого, мы не хотим, чтобы он умер. Худшее, что может случиться, — это если Байден умрет при исполнении служебных обязанностей. Это была бы трагедия», — написал он.

Также Брент Иствуд добавил, что вице-президент Камала Харрис уже давно показала, что не готова оказаться в центре внимания после смерти Байдена.

«У демократов нет на подхвате потенциальных кандидатов в президенты», — заключил Иствуд.

К слову, возраст американского президента накладывает определенные риски на его дальнейшее исполнение обязанностей президента. Многие задаются вопросом: не слишком ли американский лидер слаб и немощен?

СМИ все чаще пишут о том, как врачи следят за здоровьем Джо Байдена. В таком преклонном возрасте (ему 80 лет) даже небольшая травма может привести к осложнениям, в том числе с летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден сделал укол в плечо и пригрозил американцам скорой смертью.