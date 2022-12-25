Звезда сериала «Кухня» Кузьмина показала подросшего сына Гордея: «Главное чудо»

Актриса одна воспитывает единственного наследника, который родился от психолога Алексея Терещенко.

Актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня» пришла на премьеру фильма «Чебурашка» в сопровождении сына Гордея. Она порассуждала на тему судьбы советского мультяшного персонажа.

«Конечно, я очень любила Чебурашку в детстве. Кто его не любил? То, что он сейчас возродился в новом формате, — это очень здорово. Я рада, что теперь мой ребенок тоже заинтересовался Чебурашкой, хотя надо сказать, что до этого советский мультик он как-то не особо смотрел. Как-то не зашло», — сказала знаменитость.

Кузьмина пояснила, что нынешние дети избалованы картинкой, которая наполнена экшеном. Этим советский мультфильм не может похвастаться, считает актриса. От того и возникла потребность дать Чебурашке вторую жизнь.

«Другой монтаж, другая картинка, другой цвет, поэтому современное поколение привлечь той анимацией сложно», — заявила Ольга Кузьмина.

Она объяснила свое мнение на примере Гордея. Сын актрисы заявил, что ему понравился обновленный персонаж.

Гордей родился в 2013 году от бывшего супруга, психолога Алексея Терещенко. Известно, что когда актриса забеременела, она снималась в «Кухне», но процессу интересное положение не помешало. Более того, сценаристы прописали, что ее персонаж тоже ждет ребенка.

В 2019 году Терещенко и Кузьмина развелись. Сейчас 9-летний мальчик живет с мамой.

«У меня было самое главное чудо и есть. Вот не было человека, и вот появился. Вот такое чудо», — трогательно сказала актриса, приобнимая сына.

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