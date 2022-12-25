«Готов отдать жизнь»: чем Зеленский расплатится за миллиардные долги перед США

Украинский лидер прилетел на военном самолете в трениках и с протянутой рукой.

Есть определенное иезуитство, что в качестве тарана против русских на этот раз были выбраны украинцы — самый близкий исторически народ. Оказалось, достаточно было сыграть на чувстве превосходства «западенцев» над жителями восточных регионов, закрыть глаза на укрепление неонацизма и поливать финансами этот чертополох. И побольше обещать: членство в ЕС и в НАТО. Да, надо было найти в украинской элите тех, кому «дым отечества» горек, а евроиллюзии — сладки. Но, потомки Мазепы не перевелись в Незалежной. Они и кровь свою, и веру свою предать готовы.

ПЦУ, православная, но раскольническая церковь Украины, впервые в этом году будет отмечать Рождество по католическому юлианскому календарю 25 декабря. Вернее службы проведут два раза — и нашим, и вашим. Два Рождества в одной церкви — символ этого года.

Не менее символичен флаг американский в украинских цветах. Его придумал полпред Киева при ООН Кислица перед визитом Зеленского в США. Выглядел этот вояж унизительно, но откровенно. Небритого «Наполеона в трениках» на американском самолете доставили в обитель демократии. Из Бункера смогли выманить запахом денег. Больших денег. 50 миллиардов долларов обещано Киеву.

Зеленский после визита прочно встал в один ряд с другими американскими ставленниками, которых в разные годы вызывали в Конгресс. Был же Ашраф Гани из Афганистана. Ли Сын Ман из Южной Кореи. Их обоих потом спешно вывозили, после ухода американских штыков. А выступавшего 1957-м году в Конгрессе президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема вывести не успели, или не захотели — зарезали в Сайгоне. Говорят, не без ведома ЦРУ.

В общем трибуна Конгресса — не самый безопасный трамплин. Тем более, что выше Зеленскому прыгать уже некуда. Респортаж Николая Мастерова.

О такой мировой минуте славы украинский актер Зеленский мог только мечтать. Он в роли Гринча — похитителя Рождества — весь в зеленом приехал с чашей для подаяний, сам украл дары волхвов и устроил шоу в Конгрессе. Так нормальные западные СМИ отреагировали на вояж Зеленского в США.

Интернет взорвался мемами про самого дорогого комика в мире и считают его гонорары.

«Президент Украины приехал в Белый дом, одетый как менеджер стрип-клуба и требует денег. Удивительно, что никто его не выгнал», — считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

А чего еще ожидала команда в свитерах? Из авто президент Украины выходит с заискивающим взглядом и протянутой рукой.

«Такого диссонанса еще не видела лужайка Белого дома: появление президента Украины на красной ковровой дорожке в болотном свитере некоторые американские журналисты расценили как оскорбление этикета, к которому в овальном кабинете относятся весьма трепетно. Когда-то здесь джинсы запрещали, теперь же и на катышки на свитере пришлось смотреть сквозь пальцы», — передал корреспондент Николай Мастеров.

Снизу-вверх глядит, и чуть не плачет от умиления, лидер «независимой» Украины. Пойди пойми, где здесь искренность, а где советская школа Станиславского. С таким же взглядом Зеленский вручает подарок Байдену — медаль, которую президент забрал у бойца ВСУ с почти латиноамериканским именем.

И сразу после — разговор о главной американской ценности за которой и приехал Зеленский, и тоже по сути незаслуженно.

«Надеюсь, Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений…о… страны», — сказала диктор телеканала.

Но оговорки — это все же конек — Байдена, которого он и в этот раз с успехом оседлал: путал фамилию гостя.

«И президент Беленский… Зеленский…» — осекся президент США.

Потом страну…

«Мы должны убедиться, что правительство может продолжать предоставлять основные услуги иранскому народу», — вновь ошибся Байден, имея в виду украинский народ.

И это в такой торжественный для Зеленского момент…

«Я хочу еще раз поблагодарить президента Байдена за широкую поддержку, за его усилия», — сказал с трибуны Владимир Зеленский.

Байден аж платочек достал, правда не скупую слезу утереть. Однако все-таки наколядовал Зеленский подарков от США почти на два миллиарда долларов. В том числе целый один вожделенный Patriot. На радостях украинский лидер прямо перед Байденом тряхнул сразу и своей комедийной стариной, и современной сущностью киевской власти.

«Что будет после Patriot? Мы еще раз дадим сигнал, что хотим еще Patriot»? — заявил украинский президент.

Один Patriot и правда может очень быстро закончиться. Да и заветный комплекс на радиоуправлении без старших товарищей не включается.

«Похоже на насмешку. Комплекс дорогой, стоит один миллиард долларов. Украине, скорее всего, выдадут ракеты самые старые с дальностью поражения 80 километров. Он работает, во-первых, только от внешнего целеуказания, пуск ракет только с согласия Пентагона. Почему Турция отказалась? Если американцы запрещают пуск ракеты, значит она не стартует», — считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Еще дадут ракет, патронов, боеприпасов, но и этого мало. Дальше колядовать отправились в Конгресс.

«Выступление Зеленского в Конгрессе США напомнило о молодых годах экс-шоумена. Встречали его бурными овациями, Зеленский смущался, кланялся и продолжал просить. Правда, восторг от шоу выразили не все конгрессмены», — передал Мастеров.

Капитолий — не киевский ДК — аншлага не случилось. Из 213 республиканцев на выступление Зеленского пришли только 86. А двое еще и не аплодировали — не смешно было.

«Для американского народа было отвратительно видеть, как этот человек умоляет и пытается шантажировать. Американцы были очень злы и писали в соцсетях правду: „Зачем этот цирк? Эти рукопожатия? Из нас делают дураков, но мы же не так глупы!“», — сказал американский политолог Джон Вароли.

Самый дорогой рождественский корпоратив в Конгрессе. Право зацеловать и сфотографироваться с артистом досталось спикеру Нэнси Пелоси. Демократы Байдена аплодировали на все 45 миллиардов долларов — столько на поддержку Украины заложили в бюджете США на следующий год. С января контроль над палатой представителям получат республиканцы, которые уже размышляют, как будут объяснять налогоплательщикам непомерные траты.

«В Америке люди считают, что поддержка Украины — это пустая трата денег, и сейчас это становится все более и более очевидным. Политики заявляют о том, что думают консерваторы, а они думают, что Зеленский — это бандит. Что украинское правительство — это куча продажных воров и убийц, и Америка делает глупость, финансируя этих людей», — считает политолог Скотт Беннет.

Украине презентовали годовой бюджет Аризоны, Делавэр проедал бы эти деньги почти 10 лет. С февраля США уже отправили на Украину больше 18 миллиардов долларов, а с 2014–го американские вливания превысили 52 миллиарда.

«Надеются на то, что Украина будет отдавать свои долги натурой. Они надеются вогнать ее в такую финансовую зависимость, чтобы Украина в ближайшие 50-70 лет расплатиться не могла. А это будет означать, что они будут эксплуатировать ее как колонию», — заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Уже эксплуатируют: Зеленского вывозили на Запад военным самолетом с крупной надписью «USA» на борту, как обычно, вывозят собственных граждан или собственность.

«Попал в такую очень почетную для него компанию бывших президентов Южного Вьетнама. Президентов Афганистана, которые тоже летали на военных самолетах в США», — говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Президента Южного Вьетнама, американскую марионетку Нго Динь Зьема, в 1963-м году убили заговорщики при поддержке ЦРУ.

«Его ждет такое же будущее, как лидера южновьетнамской хунты, как лидера афганской хунты, как лидера венесуэльской хунты, как лидера аргентинской прошлой хунты», — уверен директор Института политических исследований Сергей Марков.

Недобрые знаки сложно не заметить даже сквозь слезы умиления: в ответ на жовто-блакитное полотнища, расписанное ВСУшниками, Нэнси Пелоси вручила Зеленскому сложенный 13 раз американский флаг. Такой, как похоронку, в США традиционно вручают родственникам в память об умершем военном. Да и Байден подтвердил.

«Он готов отдать свою жизнь за свою страну», — сказал президент Штатов, указывая на Зеленского.

Еще и многозначительно подкрепил слова жестом. А потом и всей Украине приказал долго жить…

«Вы не волнуйтесь! Мы останемся с Украиной, пока Украина еще есть», — заключил Байден.

Пафосный билет Зеленскому выписали в один конец. Когда затворы камер щелкать перестали, отправили его назад на уже неподписанном самолете. И пока подконтрольные республиканцам СМИ смакуют подробности фарса на 40 с лишним миллиардов, издания проукраинские и другие профильные обязательно напишут: кто бы что ни говорил об итогах турне в Вашингтон, украинские тылы теперь надежно прикрыты.