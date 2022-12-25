В Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщает только один источник — агентство Aamaj News. По первоначальным данным, инцидент произошел неподалеку от российского посольства. Как уточнили позже РИА Новости, взрыв произошел в шестом районе Кабула, а не в седьмом, где находится российское дипломатическое ведомство. Возле посольства никаких происшествий не было, отметили в местной полиции.

Информации о пострадавших пока нет, причины произошедшего также неизвестны. Региональные СМИ показываю кадры с места происшествия.

На видео заметны следы разрушения и видны обломки. На доли секунды в кадр попадает дыра в стене здания.