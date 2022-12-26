По словам Сергея Лаврова, «американские гонцы» по всему миру пытаются распространить русофобию и «задушить» российскую культуру.

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом пытается положить конец истории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских СМИ.

Лавров напомнил, как американский философ Фрэнсис Фукуяма говорил о конце истории как о завершении века идеологии, культуры и общества в целом. Именно этим, по словам министра, сейчас и занимаются в Вашингтоне, причем не на словах, а в реальности.

«Если вы посмотрите на ту политику, которую проводят в администрации Байдена — они ровно этого и хотят. Они хотят, чтобы конец истории состоялся. Не просто в работах политических аналитиков, а в реальной жизни», — подчеркнул Сергей Лавров.

В качестве аргумента глава российского вида привел регулярные попытки «американских гонцов» потребовать от всего мира занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям и устроить бойкот российским коллегам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США молодежь отказывается от религии.