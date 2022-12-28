Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам в новом году

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В некоторых регионах могут запустить пилотный проект использования б\у запчастей по полису обязательного страхования.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Водителей в следующем году начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Также, по его словам, в некоторых регионах могут запустить пилотный проект использования б\у запчастей по полису обязательного страхования уже в первом квартале следующего года.

Еще союз планирует обсудить с Центробанком увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30-ти до 60-ти дней. Связано это с дефицитом деталей для автомобилей, как бывших в употреблении, так и новых. Сейчас на рынке нет около 15-20% автозапчастей. Это касается и оригиналов, и аналогов.

Сами же страховые компании в настоящее время разрабатывают новые подходы по работе с клиентами. Связано это с тем, что машины резко подорожали, и для многих автовладельцев цена на классическое КАСКО оказалась слишком высокой. Например, в этом году вырос спрос на страховку, где клиент самостоятельно оплачивает часть затрат на ремонт.

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