Фотографию Шольца закатали в ледяную глыбу в Хабаровске: «С наступающим!»
Фотографию канцлера ФРГ Шольца закатали в ледяную глыбу в Хабаровске
Фото, видео: www.globallookpress.com / www.imago-images.de; 5-tv.ru
По всей видимости, жители напоминают канцлеру Германии о наступивших холодах в замерзающей Европе.
Необычным образом жители Хабаровска поздравили канцлера Германии Олафа Шольца с Новым годом. Поместили его изображение и плакат «С наступающим» в ледяную глыбу.
Авторы изваяния остались неизвестными. Но пользователи соцсетей уже предположили, что таким образом они хотели намекнуть канцлеру на то, что для ФРГ настали холодные времена.
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