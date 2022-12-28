Во Франции ввели талоны на дрова

Французам начали выдавать талоны на дрова! Так власти решили помочь людям справиться с гигантскими счетами на электроэнергию. И теперь жители европейской страны собирают документы, чтобы получить в помощь чек от государства от 50 до 200 евро.

Сумма назначается в зависимости от материального дохода. Однако власти сразу предупредили, что обеспеченным семьям такая льгота не положена.

Теплая одежда сейчас тоже в дефиците. И чем холоднее тем выше на нее спрос! Фабрика про производству свитеров и теплых носков во Франции работает круглосуточно. Вязальные машины включены на полную мощность, список заказов переполнен.