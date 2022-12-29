Не продается: что происходит с особняком Пугачевой в деревне Грязь

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 18

Дорогостоящий замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сняли с продажи

Не продается: что происходит с особняком Пугачевой в деревне Грязь

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Звездное семейство планирует обзавестись новым жильем в Израиле, несмотря на то, что по-прежнему владеет особняком в Московской области.

В преддверии Нового года в сети вновь поползли слухи о купле-продаже замка певицы Аллы Пугачевой, который находится в подмосковной деревне Грязь. Однако, по словам экспертов, особняк уже снят с продажи, пишет KP.RU.

По одной из версий, которую активно обсуждали в соцсетях, дом Примадонны удалось продать с огромной скидкой за 650 миллионов рублей. Новый владелец якобы хотел использовать особняк в качестве коммерческой недвижимости и сделать его неким «аттракционом». Однако история оказалась очередным вбросом.

Эксперт по недвижимости Арина Лац пояснила, что найти покупателя для столь неординарного дома практически невозможно. В начале весны особняк и прилегающая к нему территория действительно оценивались от одного до 10 миллиардов рублей. Теперь его стоимость упала до 500-600 миллионов рублей. Но богатые люди не рассматривают такой вариант, поскольку предпочитают недвижимость на охраняемых территориях, а замок Пугачевой находится по соседству с обычными домами. Еще один отпугивающий фактор — многочисленные горгульи, вензеля и другие элементы декора.

О том, что дом сняли с продажи еще осенью, говорил и сам Максим Галкин* во время своих выступлений за рубежом. При этом, в окружении Пугачевой заверили, что в особняке сейчас живет только обслуживающий персонал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Примадонна может вернуться в Россию к новогодним праздникам.

* — признан иноагентом в РФ.

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