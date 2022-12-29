«Впервые в истории»: Плющенко не смог «выползти» к зрителям, врачи не подняли

Поклонники сильно обеспокоены за знаменитость. Что с ним случилось?

Российский фигурист Евгений Плющенко заставил поклонников сильно перепугаться за него. Спортсмен должен был участвовать в ледовом шоу «Снегурочка», однако блондина пришлось заменить на 24-летнего фигуриста Александра Самарина. Все из-за сильной болезни Плющенко, из-за которой знаменитость не может нормально передвигаться. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Выйти перед вами не мог, выползти. Это впервые в его истории. К сожалению, я знаю и понимаю, что очень многие пришли к нам сюда посмотреть на моего мужа. Но так сложились обстоятельства, что врачи не смогли его сегодня поднять. У него грипп, поэтому я думаю, что все поймут», — рассказала жена спортсмена телеведущая Яна Рудковская.

Стоит отметить, что певец Филипп Киркоров тоже был на шоу «Снегурочка» и очень расстроился, что не смог лицезреть выступление легендарного фигуриста. Однако Самарин, который занял третье место на недавнем чемпионате России, хорошо справился с заменой Плющенко. Вокалист назвал его талантливым и подающим надежды спортсменом.

«Жалко, конечно, мы не увидели Женю Плющенко, но Сашка маленький, это невероятно харизматичный артист, фигурист и, поверьте мне, будущий многократный олимпийский чемпион. Давайте пожелаем Жене скорейшего выздоровления. Я уверен, что он скоро поправится и войдет в строй», — сказал исполнитель.

Стоит отметить, что в последнее время на семью Плющенко одно за одним обрушиваются несчастья. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна и Евгений потеряли дочь. Это стало серьезным ударом для знаменитостей.