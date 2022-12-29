ФСБ задержала украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество с СБУ

Украинского диверсанта, передававшего данные Службе безопасности Украины (СБУ) о Вооруженных силах России (ВС РФ), задержала ФСБ в Херсонской области. По данным ведомства, сведения для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским позициям передавались украинским силовикам через мессенджер. Кроме того, задержанный предоставлял информацию о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений армии РФ.

«Мне позвонил человек, который представился сотрудником СБУ, спросил об общей ситуации в городе. Я ему обрисовал. Большей частью его интересовало местонахождение военных объектов», — пояснил задержанный.

Он отметил, что сотрудники СБУ связывались с ним еще несколько раз просив подтвердить ту или иную информацию о российских военных. Мужчина заключен под стражу в его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Перед этим в трех регионах РФ задержали россиян, сотрудничавших с СБУ. Их подозревают в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого задержала ФСБ по подозрению в госизмене.