Сотрудниками ФСБ задержаны жители трех регионов за сотрудничество с ВСУ и СБУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 111

Один из участников агентурной группы объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск.

Сотрудниками ФСБ задержаны жители трех регионов за сотрудничество с ВСУ и СБУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Тема:
Спецоперация

Преступная деятельность граждан России и Украины пресечена сотрудниками ФСБ. В ряде регионов осуществлялось содействие Службе безопасности Украины (СБУ), а также Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сообщается о возбуждении уголовных дел о шпионаже. Преступления пресечены в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

«Разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России», — говорится в релизе российского ведомства.

Злоумышленники готовили теракты в отношении социально значимых объектов городов, а также инфраструктуры. Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе против украинских неонацистов. Решению о начале СВО предшествовали усилившиеся обстрелы мирных граждан со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ФСБ задержала россиянина, хотевшего поддержать украинских неонацистов.

Тема:
Спецоперация
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