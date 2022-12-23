Сотрудниками ФСБ задержаны жители трех регионов за сотрудничество с ВСУ и СБУ
Один из участников агентурной группы объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский
Преступная деятельность граждан России и Украины пресечена сотрудниками ФСБ. В ряде регионов осуществлялось содействие Службе безопасности Украины (СБУ), а также Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сообщается о возбуждении уголовных дел о шпионаже. Преступления пресечены в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.
«Разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России», — говорится в релизе российского ведомства.
Злоумышленники готовили теракты в отношении социально значимых объектов городов, а также инфраструктуры. Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе против украинских неонацистов. Решению о начале СВО предшествовали усилившиеся обстрелы мирных граждан со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как ФСБ задержала россиянина, хотевшего поддержать украинских неонацистов.
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