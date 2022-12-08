ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в госизмене

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Рита Миронова
Рита Миронова 54

ФСБ: Два жителя Севастополя арестованы по делу о госизмене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Двоих жителей Севастополя подозревают в передаче данных Службе безопасности Украины.

По делу о госизмене задержал и арестовали двоих жителей Севастополя, которые, предположительно, передавали СБУ данные о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ.

Одного из подозреваемых Служба безопасности Украины завербовала еще в 2016 году.

«После начала специальной военной операции по защите Донбасса он за деньги передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФ, что могло быть использовано против безопасности России», — сообщили в ФСБ.

Также по заданию своих кураторов подозреваемый привлек к шпионажу своего товарища. Тот собирал данные об объектах ФСБ России и через мессенджеры передавал их украинским спецслужбам.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Пока их заключили под стражу на два месяца.

Закон определяет государственную измену, как шпионаж, выдачу другому государству или иностранной организации государственной тайны, а также помощь в организации любой деятельности, которая направлена против безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который собирался передать государственную тайну иностранным спецслужбам.

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