Ида Галич показала самую постыдную часть тела: «Не идеальные, но мои!»

Свой самый большой комплекс знаменитость решила оставить в уходящем году.

Телеведущая и блогер Ида Галич объявила войну комплексам и решила оголить ту часть тела, которой больше всего стесняется. Как оказалось, девушка считает толстыми свои руки, потому все ее наряды всегда с длинными рукавами. Но не на этот раз: издание URA.RU показало видео из соцсетей знаменитости, на котором позирует в открытом платье и сопроводила его оптимистичными комментариями.

«Всю свою жизнь я не позволяла себе открывать свои руки. Все мои платья — это вечно что-то длинное практически до кистей. Но не вчера. Вчера я — молодец. И завтра, дай Бог, тоже молодец. Захотелось с вами поделиться своей маленькой победой.

Вдруг у вас в голове тоже какие-то дурацкие комплексы…» — написала знаменитость.

Теперь ее комплексы, уверяет она, позади. Наконец она гордится своими руками, пусть они и далеки от идеала блогера.

«Да, не идеальные! Но мои! Мои любимые руки», — добавила Галич.

Кстати, многие подписчики знаменитости оказались с ней не согласны. Кто-то напротив выразил восторг по поводу рук телеведущей, назвав их и «божественными», и «красивыми», а некоторые и вовсе сравнили их со спичками.

«Где они толстые? Хорошо, когда на спички похожи?»;

«Божественные руки богини!!!»;

«Господи, пошли мне такие прекрасные толстые руки», — написали подписчики в комментариях.

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