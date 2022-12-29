Покорила весь мир: Дмитрий Маликов назвал самую гениальную работу Артемьева

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 67

Певец Дмитрий Маликов озвучил свое любимое произведение Эдуарда Артемьева

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

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Артиста восхищали работы легендарного кинокомпозитора, но одну из музыкальных тем он прослушивал наибольшее количество раз.

Вечером 29 декабря стало известно о смерти прославленного музыканта Эдуарда Артемьева. Он скончался в возрасте 85 лет. Дмитрий Маликов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, чем ему запомнился легендарный композитор.

«Это безусловно самый выдающийся композитор и особенно кинокомпозитор последних десятилетий», — подчеркнул певец.

Народный артист РФ признался, что каждая работа Артемьева уникальна. Но больше всего его поразил ремикс музыкальной темы для михалковской «Сибириады».

«Это гениальная простая тема, которая, кстати, покорила весь мир в этом ремиксе, вошла во все музыкальные чарты. И это только одна из его многочисленных гениальных тем», — сказал Маликов.

Певец добавил, что ему посчастливилось быть лично знакомым с Эдуардом Артемьевым. Несколько раз они общались на светских мероприятиях.

«Я имел честь быть с ним знакомым, правда, не близко. Мы общались всего несколько раз, но, по отзывам наших общих знакомых, коллег, друзей, это выдающийся человек. Спокойный, миролюбивый, очень спокойно воспринимающий действительность. У него было чему поучиться», — подытожил артист.

Ранее 5-tv.ru представил подборку фильмов, к которым написал музыку Эдуард Артемьев.

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