«Хочется плакать»: Лариса Долина сравнила смерть Эдуарда Артемьева с уходом эпохи

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 94

Певица Лариса Долина трогательно отозвалась о творчестве Эдуарда Артемьева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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По мнению народной артистки РФ, композитор прожил красивую и достойную жизнь, а его музыка вошла в золотую коллекцию отечественной культуры.

Великий музыкант Эдуард Артемьев скончался 29 декабря. За сутки до этого стало известно, что он попал в реанимацию из-за ухудшения здоровья. Лариса Долина в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru назвала его уход большой потерей для всей российской культуры.

«Безусловно ушел великий композитор. И не просто композитор и музыкант, а ушла целая эпоха. Эпоха, человек-легенда, который писал необычайно редкой красоты музыку: со своей философией, со своим видением, со своим почерком. Это была глубокая, красивая, достойная музыка. Когда ты слушаешь музыку Эдуарда Артемьева, в душе возникают такие чувства, и хочется плакать, плакать и плакать», — поделилась переживаниями народная артистка.

Сообщение об уходе композитора, написавшего музыку к лучшим отечественным фильмам, стало неожиданностью для его друзей и коллег.

Ранее 5-tv.ru составил список фильмов, где можно услышать композиции Эдуарда Артемьева.

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