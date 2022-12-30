Названа причина смерти футболиста Пеле

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Медики клиники имени Альберта Эйнштейна назвали причиной смерти Пеле полиорганную недостаточность

Названа причина смерти футболиста Пеле

Фото: www.globallookpress.com / Ray Tang

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Звезда спорта провел за бразильскую сборную 92 матча, забив 77 голов. В стране приспустят флаги в знак траура.

Полиорганная недостаточность стала причиной смерти футболиста Пеле. Медицинский бюллетень клиники, где провел свои последние дни легенда футбола, оказался в распоряжении 5-tv.ru.

«Израильская клиника имени Альберта Эйнштейна подтверждает сообщение о смерти Пеле. Из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания», — сказано в документе.

Легенда футбола являлся трехкратным чемпионом мира. Его не стало на 83-ем году жизни. С болезнью мужчина боролся несколько лет. После операции на толстой кишке в начале прошлого года Пеле прошел несколько сеансов химиотерапии. Медики говорили о благоприятном прогнозе. Однако в начале текущего года у звезды спорта в легких и в кишечнике обнаружились метастазы.

Пеле похоронят на территории некрополя «Экуменика» — вертикальном кладбище в Сантосе. Место было зарезервировано спортсменом еще несколько лет назад. К слову, там же покоятся его друзья и родственники.

Властями Бразилии объявлен трехдневный траур. В это время по всей стране будут приспущены флаги. За бразильскую сборную Пеле провел 92 матча, забив 77 голов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чью жизнь изменила встреча с Пеле.

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