Внешность не главное: как выбрать вкусные мандарины

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40

Эксперт Храмова рассказала о ключевых особенностях разных сортов мандаринов

Внешность не главное: как выбрать вкусные мандарины

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Читайте нас в: Дзен Новости

При покупке цитрусовых следует обращать внимание на внешний вид плодов. Однако следует различать их сорта, чтобы не ошибиться с выбором.

При покупке цитрусовых следует обращать внимание на внешний вид плодов. Однако следует различать их сорта, чтобы не ошибиться с выбором.

Мандарины считаются главным гастрономическим символом Нового года. Во многом их вкус зависит от сорта и страны происхождения. Подробнее об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова.

Эксперт подчеркнула, что при покупке цитрусовых следует обращать внимание на целостность кожуры, аромат и общий внешний вид.

«Качественный мандарин должен иметь ровную кожуру без повреждений, признаков порчи. Он должен быть упругим. Есть стереотип, что мандарины светлого окраса более кислые, чем имеющие яркую кожуру. Однако внешний вид не всегда может сигнализировать о спелости и сочности плодов», — цитирует специалиста URA.RU.

Алиса Храмова перечислила пять наиболее распространенных видов цитрусовых, которые можно встретить в российских магазинах.

  • «Сатсума» — это настоящие мандарины, не являющиеся гибридами. Они отличаются крупным размером, яркой кожурой и малым количеством косточек.
  • «Уншиу» — входит в состав сортов «Сатсума». Часто такие мандарины выращивают в Абхазии.  Они небольшие по размеру, имеют приплюснутую форму и ярко-оранжевый цвет. При этом их кожура достаточно рыхлая и легко отделяется от мякоти. Вкус таких мандаринов варьируется от кисловатого до сладкого. При этом внешне они очень похожи на турецкие мандарины, которые сейчас запрещено ввозить на территорию России.
  • «Клементин» — марокканские мандарины. Их можно отличить по небольшому размеру, тонкой кожуре, насыщенному оранжевому цвету и аромату. Этот сорт — гибрид апельсина и мандарина, поэтому плоды обычно очень сочные и сладкие.
  • «Танжерины» тоже считаются морокканскими по происхождению, но зачастую они попадают на российский рынок из Китая. Такие цитрусовые плоды гораздо слаще абхазских и практически не имеют косточек.
  • «Минеола» — сорт, получившийся при скрещивании грейпфрута сорта «Дункан» с «Танжерином». Главная особенность таких мандаринов – обилие косточек и насыщенных оранжево-красный цвет.

Алиса Храмова подчеркнула, что точно определить страну происхождения плодов можно только по документам. При этом на каждую партию должна быть оформлена декларация и сертификаты, подтверждающие качество.

Ранее 5-tv.ru составил подборку самых вредных угощений на новогоднем столе.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.98
0.65 76.08
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

18:42
Эдгард Запашный рассказал о новогодней семейной традиции
18:30
«До окончания зимы»: военный эксперт дал прогноз о ходе спецоперации на 2023 год
18:20
Надя Ручка: Человека надо пожалеть, а ты — давай, не жалуйся!
18:10
«Вы не поверите!» — таро-прогноз на неделю с 2 по 8 января
17:53
На Украине озвучили число пропавших без вести
17:44
Внешность не главное: как выбрать вкусные мандарины

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023