Свободный Виктор Бут прогулялся по зимнему Петербургу

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Бут оценил, как изменился Петербург за время его заточения в тюрьме США

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Бывшему узнику американской тюрьмы пришлось заново привыкать к повседневной жизни.

Освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут впервые за много лет готовится встретить Новый год дома, в кругу семьи. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, что сейчас занимается обычными праздничными хлопотами: ходит за подарками и обсуждает с родными, что будет на новогоднем столе. К праздничной атмосфере и суете приходится привыкать буквально заново.

«Режим не менялся, всех закрывали в одинаковое время. Единственная разница, что на следующий день 1 числа, на рождество 25-го был так называемый праздничный ужин. Праздничным его можно назвать с натяжкой. Несмотря на наши представления, рацион в тюрьме очень скудный», — поделился с журналистом Бут.

Виктор Бут также рассказал, что постепенно приходит в себя. Он почти освоил смартфон, которым не умел пользоваться.

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Свободный Виктор Бут прогулялся по зимнему Петербургу

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