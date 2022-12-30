Свободный Виктор Бут прогулялся по зимнему Петербургу

Бывшему узнику американской тюрьмы пришлось заново привыкать к повседневной жизни.

Освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут впервые за много лет готовится встретить Новый год дома, в кругу семьи. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, что сейчас занимается обычными праздничными хлопотами: ходит за подарками и обсуждает с родными, что будет на новогоднем столе. К праздничной атмосфере и суете приходится привыкать буквально заново.

«Режим не менялся, всех закрывали в одинаковое время. Единственная разница, что на следующий день 1 числа, на рождество 25-го был так называемый праздничный ужин. Праздничным его можно назвать с натяжкой. Несмотря на наши представления, рацион в тюрьме очень скудный», — поделился с журналистом Бут.

Виктор Бут также рассказал, что постепенно приходит в себя. Он почти освоил смартфон, которым не умел пользоваться.