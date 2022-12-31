Тренировки и патрулирование: лучшее видео о спецоперации за сутки
Минобороны РФ показало работу Су-35 в зоне спецоперации
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Уже совсем скоро Новый год, но российские бойцы не прекращают работу по освобождению
Перед самым праздником солдаты ВС РФ провели занятия по вождению танков Т-80. В Белоруссии бойцы продолжают курс интенсивной боевой подготовки.
На белорусских полигонах работа кипит и днем, и ночью. Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины.
Делится Минобороны России и кадрами боевых вылетов самолетов Су-35с.
В ходе специальной военной операции экипажи истребителей занимаются воздушным патрулированием и прикрытием действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели, экипажи истребителей уничтожают ее быстро и точно.
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