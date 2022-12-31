Тренировки и патрулирование: лучшее видео о спецоперации за сутки

Уже совсем скоро Новый год, но российские бойцы не прекращают работу по освобождению

Перед самым праздником солдаты ВС РФ провели занятия по вождению танков Т-80. В Белоруссии бойцы продолжают курс интенсивной боевой подготовки.

На белорусских полигонах работа кипит и днем, и ночью. Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины.

Делится Минобороны России и кадрами боевых вылетов самолетов Су-35с.

В ходе специальной военной операции экипажи истребителей занимаются воздушным патрулированием и прикрытием действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели, экипажи истребителей уничтожают ее быстро и точно.