«Дам один лишь комментарий»: с кем будет встречаться Настя Ивлеева в 2023 году

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Иван Обухов
Иван Обухов 37

Настя Ивлеева резко высказалась на тему реалити-шоу по поиску женихов

«Дам один лишь комментарий»: с кем будет встречаться Настя Ивлеева в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Будущее пары, сложившейся на шоу «Сердце Ивлеевой, остается туманным.

После любовных перипетий и брака с репером Элджеем, телезвезда и популярный блогер Настя Ивлеева решилась на поиски своего женского счастья в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». 30 декабря вышел в свет финальный выпуск проекта, из которого зрители и узнали имя победителя.

Им стал 29-летняя модель Алексей Зловедов. Однако после завершения телешоу перспективы у пары остаются более чем туманными. Есть вероятность, что Настя не собирается строить отношения с молодым человеком за пределами съемочной площадки. В соцсетях Настя написала следующее:

«Друзья, дам один комментарий на тему шоу и вообще своей личной жизни (первый и последний раз): всех своих бывших, всех, я оставляю в 2022-м. Всем спасибо, все супермолодцы. Пора двигаться дальше».

Такой комментарий оставил следивших за судьбой звездной пары в замешательстве.

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