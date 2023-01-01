«Дам один лишь комментарий»: с кем будет встречаться Настя Ивлеева в 2023 году
Настя Ивлеева резко высказалась на тему реалити-шоу по поиску женихов
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Будущее пары, сложившейся на шоу «Сердце Ивлеевой, остается туманным.
После любовных перипетий и брака с репером Элджеем, телезвезда и популярный блогер Настя Ивлеева решилась на поиски своего женского счастья в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». 30 декабря вышел в свет финальный выпуск проекта, из которого зрители и узнали имя победителя.
Им стал 29-летняя модель Алексей Зловедов. Однако после завершения телешоу перспективы у пары остаются более чем туманными. Есть вероятность, что Настя не собирается строить отношения с молодым человеком за пределами съемочной площадки. В соцсетях Настя написала следующее:
«Друзья, дам один комментарий на тему шоу и вообще своей личной жизни (первый и последний раз): всех своих бывших, всех, я оставляю в 2022-м. Всем спасибо, все супермолодцы. Пора двигаться дальше».
Такой комментарий оставил следивших за судьбой звездной пары в замешательстве.
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