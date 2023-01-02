Al-Ikhbariya сообщил об атаке Дамаска со стороны Израиля

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Иван Обухов
Иван Обухов 25

Обстрел начался в ночь на 2 января.

Al-Ikhbariya сообщил об атаке Дамаска со стороны Израиля

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Израиль атаковал юг Дамаска в Сирии, передал сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya 2 января.

«Около 2:00 (= мск) сегодня израильский враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты в направлении к северо-востоку от Галилейского моря к международному аэропорту Дамаска и его окрестностям. Это привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще двух человек, некоторым материальным потерям, и выводу из эксплуатации международного аэропорта Дамаска», — сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Ранее государственное агентство Сирии — САНА — распространило информацию о взрывах в небе над Дамаском. По информации агентства, ПВО Сирии отражала атаку в небе над сирийской столицей.

Армия Израиля периодически наносит авиационные удары по сирийским объектам. В прошлом году нападениям с воздуха подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф.

Как заявлял первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, власти Сирии не единожды обращались к генсеку ООН по поводу атак Израиля, но реакции от Антониу Гутерреша не последовало. Россия считает это недопустимым.

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