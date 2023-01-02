Копия отца: появилось фото подросшего сына Марата Башарова

Мальчик растет добрым и очаровательным, мама посвящает ему все свободное время.

Прошедший год российские знаменитости отметили на славу, теперь их соцсети наполнены блистательными снимками, у кого-то с пышных вечеринок, а кто-то позирует в семейном кругу. Помимо самих звезд на кадрах появились и их дети — подросшие, счастливые и похожие на красивых родителей.

Одним из таких стал сын актера Марата Башарова Марсель. Экс-супруга артиста Елизавета Шевыркова опубликовала трогательный снимок с мальчиком.

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова показала фото сына Марселя от экс-супруга. Фото: Instagram* / elizavetabasharova

Красавица появилась на новогодней вечеринке вместе с шестилетним наследником. Мальчик облачился в строгие одежды: черная жилетка, а под ней белоснежная рубашка на пуговицах. Весь образ дополняла стильная бабочка. Мама Марселя тоже выглядела сногсшибательно: идеальная укладка, вечерний макияж и интересный кулон, судя по всему, из жемчуга.

Поклонники в соцсетях удивились новому контенту в профиле Елизаветы. Они отметили, что сын девушки заметно подрос. С каждым годом он все больше и больше напоминает знаменитого отца. Сам наследник растет невероятно умным и очаровательным, мама посвящает все свое время его воспитанию.

Известно, что брак знаменитостей распался после рождения сына. Башаров имеет трудный характер и, судя по слухам, позволял себе поднимать руку на женщину. После расставания пара смогла найти компромисс и сейчас находится в дружеских отношениях ради общего сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марат Башаров негативно высказался об актерах, сбежавших из РФ.

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