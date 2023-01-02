ТОП самых счастливых дат для свадьбы по лунному календарю в 2023 году

У каждой крепкой пары однажды назревает вопрос — где, как и в какой день пожениться? В таких случаях можно обратиться к лунному календарю. Влияние спутника Земли очень важно на будущее молодоженов. Иногда положение Луны может сказаться не только на будущем, но и на настоящем. Издание rsute.ru сообщило, когда в новом году лучше сыграть свадьбу.

Какая фаза Луны точно не подходит для бракосочетания?

Конечно, продолжительность и качество отношений не зависят напрямую от эзотерики, однако магическое давление может стать еще одной проверкой на прочность. Лишние испытания и трудности вряд ли кому-то нужны.

Многие возлюбленные выбирают дату свадьбы исходя из жизненных обстоятельств: красивая дата, день знакомства или начало отношений. Однако указанный день может не подходить по лунной фазе. Например, заключать брак в полнолуние или новолуние однозначно не рекомендуется.

Когда небо озаряет полная Луна, то атмосфера вокруг напряжена, повышается вероятность аварий и несчастных случаев. Бракосочетание может провалиться, это негативно скажется на дальнейшей жизни. В том числе отрицательное влияние оказывает и пребывание небесного тела в «семейных» созвездиях:

Телец;

Рак;

Дева;

Весы;

Скорпион;

Козерог;

Рыбы.

Идеальные фазы для свадебных торжеств

Больше всего для подобных дней подходит растущая Луна, она дарит атмосфере страсти, поэтому семейная жизнь будет динамичной и легкой. Именно молодожены, заключившие судьбоносное согласие в дату растущей Луны — разводятся гораздо меньше. Особенно, если она пребывала в следующих созвездиях:

Овен;

Близнецы;

Лев;

Водолей.

При этом во время убывающей Луны тоже можно заключать браки. Как правило, они отличаются особенным спокойствием и крепостью. Вероятно, кто-то посчитает подобную жизнь скучной, однако в ней будет много надежности и близости. Лучшее время для бракосочетания, это когда Луна переходит в знаки Тельца, Рака, Девы, Козерога или Рыб.

Лунный календарь свадеб на 2023 год

Никакое торжество не обходится без планирования: какая будет программа, сколько гостей, меню, место и время? Все эти нюансы обсуждаются задолго до мероприятия. Если вы хотите огромный пикник на природе, то вряд ли суровый февраль подойдет для такого. Не заморачиваться над проведением свадьбы могут те, кто решил отметить день любви в ресторане. Так какие же даты самые благоприятные по месяцам?

Январь — 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30;

Февраль — 1, 3, 5-10, 12, 13, 15, 17;

Март — нет удачных дней для свадьбы;

Апрель — 16, 23, 24, 26, 28, 30;

Май — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31;

Июнь — 2, 4-9, 11;

Июль — 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;

Август — 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30:

Сентябрь — 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29;

Октябрь --1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30;

Ноябрь — 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27;

Декабрь — нет благоприятных дат.

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