Ребенок впал в кому после схода лавины на руднике в Кузбассе

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 35

У десятилетнего мальчика почти не было шансов избежать ЧП. Все произошло во время катания на тюбинге.

Ребенок впал в кому после схода лавины на руднике в Кузбассе

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Подросток впал в кому в Кузбассе при сходе лавины на руднике. О ЧП сообщил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

По официальной информации, все произошло в тот момент, когда несчастный и другие дети катались на тюбингах — просто пришли развлечься. По данным Рыбалко, за подростками наблюдали взрослые. Между тем, предупредить трагедию не удалось.

«Сошла лавина снега, десятилетний мальчик ударился, видимо, головой о камни», — приводит цитату из заявления чиновника ТАСС.

Ребенка немедленно госпитализировали в больницу. На данный момент его жизнь поддерживает аппарат ИВЛ. Установлено, что у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Планируется отправить мальчика в ближайшее время в Кемерово на санавиации.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Как взрослые и подростки попали на опасный объект — неясно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему кататься на тюбингах всегда опасно для жизни.

-1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

Последние новости

20:09
Звезды бокса провели встречу с детьми на «Рождественской сказке»
19:54
Может забыть о России: продюсер рассказал, какое будущее ждет Меладзе
19:42
Что такое счастье: личное видео сбежавшей Пугачевой слили в сеть
19:25
Ребенок впал в кому после схода лавины на руднике в Кузбассе
19:03
Ушел к другой: как сложилась жизнь брошенной жены Льва Лещенко после развода
18:49
ВСУ дважды за семь минут обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО

Сейчас читают

Может забыть о России: продюсер рассказал, какое будущее ждет Меладзе
«Это подстава»: Пригожин ответил на националистскую выходку Меладзе
Меладзе открыто выразил поддержку украинским националистам, скандируя лозунг
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023