«Серьезные проблемы»: какое будущее ждет Украину к концу января

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 30

Военный эксперт Кнутов предрек Украине серьезные проблемы к концу января

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; личный архив; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Действия ВС РФ позволят «выдавить» киевский режим из ДНР, Запорожья и Херсонской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. За время ее проведения российская сторона сумела дать отпор киевской агрессии и добилась определенных успехов. Военный эксперт Юрий Кнутов, рассказал, какое будущее ждет Украину уже к концу января.

По мнению специалиста, события будут развиваться на руку российским военным, если РФ продолжит наносить эффективные высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры. Россия следует данной тактике с начала СВО. Выведение из строя энергетических и трансформаторных подстанций, которые определяют поставки электроэнергии на военные объекты, базы, учебные центры и штабы только укрепит успех и позиции России.

«Если мы это продолжим, то к концу января уже определенные проблемы достаточно серьезные у Украины начнутся. Это позволит нам продолжить политику по выдавливанию украинской армии из Донецкой народной республики, а потом перейти уже в Запорожье и Херсонскую область», — объяснил Кнутов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил нации о начале спецоперации на Украине. В своем обращении он отметил, что помощь необходима Донбассу из-за усилившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Кнутов подвел итоги 2022 года в зоне СВО.

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