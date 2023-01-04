Разминка с богатырями: как проходит «Рождественская сказка» в Серпухове

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

На елке в Серпухове выступили звезды шоу-бизнеса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Самое интересное началось с наступлением темноты. На сцену вышли долгожданные звезды.

В Серпухове продолжается благотворительная елка «Рождественская сказка», организованная при поддержке Федерации бокса РФ.

Сегодня, например, злодеи из сказок устроили разминку вместе с богатырями, а мастер-класс проводил двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Алексей Тищенко провёл тренировку на открытом воздухе. Фото, Видео: 5-tv.ru

Люди с радостью принимали участие в различных мероприятиях. Например, сражались в толкании, бились мешками.

Но самое интересное началось, конечно же, вечером, когда на сцену вышли звезды шоу-бизнеса.

Мероприятие организовали по инициативе Федерации бокса России и продлиться оно вплоть до окончания новогодних праздников. Здесь каждый ребенок сможет пообщаться с кумиром-спортсменом, пожать руку Деду Морозу и получить подарок. Для участия в акции достаточно всего лишь зарегистрироваться.

«Ты детям даришь счастье. Это то, чего сегодня не хватает в мире. Не только в России, но и во всем мире. Чтобы люди стали добрее. Нельзя детей лишать улыбки. И таким образом мы показываем праздник, счастье», — подчеркивал президент международной Ассоциации Бокса Умар Кремлев, рассказывая о целях благотворительных встреч.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звезды бокса провели встречу с детьми на «Рождественской сказке».

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