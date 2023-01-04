Разрыв — не повод не общаться: Матвейчук и Глазкова прогулялись на каникулах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 112

Глеб Матвейчук и Елена Глазкова прогулялись с детьми по Москве

Разрыв — не повод не общаться: Матвейчук и Глазкова прогулялись на каникулах

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Или встреча все же была примирительной?

Расставшиеся актеры, Глеб Матвейчук и Елена Глазкова прогулялись по центру Москвы в компании детей: четырехлетней дочери Алисы и двухлетнего сына Александра. А после отправились домой, где к наследникам заглянул Дед Мороз.

«И к нам все-таки заглянул Дед Мороз. Все счастливы: и родители, и дети», — написала в социальной сети бывшая супруга Матвейчука.

Как и отмечала Глазкова, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Вместе они были пять лет, а расстались уже давно. Стоит отметить, что сам Матвейчук о разводе пока умалчивает. Глазкова же не стала рассказывать о причинах такого решения. Хотя о разладе в семье стали поговаривать еще несколько месяцев назад. Тогда актер был замечен в компании молодых девушек в то время, пока супруга с детьми отдыхала. Тогда Матвейчук объяснил, что повода для ревности жена не видит. Она полностью ему доверяет и не обижается.

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